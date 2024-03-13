В Кривом Роге увеличилось количество погибших в результате российского обстрела
В Кривом Роге возросло количество погибших в результате российского обстрела многоэтажки во вторник, 12 марта. Известно, что жертвами атаки врага стали четыре человека.
Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram в среду, 13 марта.
Погибшие в результате обстрела многоэтажки в Кривом Роге
По словам Вилкула, в больнице умерла 47-летняя женщина. Он рассказал, что ее травмы были не совместимы с жизнью.
"В больнице еще шесть "тяжелых", в том числе двое детишек. Врачи борются за их жизнь", — добавил руководитель военной администрации Кривого Рога.
Ракетный удар по Кривому Рогу 12 марта.
Напомним, что российские захватчики ударили по Кривому Рогу ракетой во вторник, 12 марта. Местные власти сообщили, что произошло не менее трех попаданий. В частности, прямое попадание в многоэтажку. Обнаружили троих погибших.
Также мы писали, что около 22:40 в Кривом Роге завершились поисково-спасательные работы после ракетного удара. Лысак рассказал о последствиях.
Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский показал видео спасательной операции в результате попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге. Также глава государства выразил соболезнования родным погибших.
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