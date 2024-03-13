В Кривом Роге увеличилось количество погибших в результате российского обстрела

Последствия российского обстрела Кривого Рога. Фото: t.me/vilkul

В Кривом Роге возросло количество погибших в результате российского обстрела многоэтажки во вторник, 12 марта. Известно, что жертвами атаки врага стали четыре человека.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram в среду, 13 марта.

Читайте также:

Погибшие в результате обстрела многоэтажки в Кривом Роге

По словам Вилкула, в больнице умерла 47-летняя женщина. Он рассказал, что ее травмы были не совместимы с жизнью.

"В больнице еще шесть "тяжелых", в том числе двое детишек. Врачи борются за их жизнь", — добавил руководитель военной администрации Кривого Рога.

Пост Вилкула. Фото: скриншот

Ракетный удар по Кривому Рогу 12 марта.

Напомним, что российские захватчики ударили по Кривому Рогу ракетой во вторник, 12 марта. Местные власти сообщили, что произошло не менее трех попаданий. В частности, прямое попадание в многоэтажку. Обнаружили троих погибших.

Также мы писали, что около 22:40 в Кривом Роге завершились поисково-спасательные работы после ракетного удара. Лысак рассказал о последствиях.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский показал видео спасательной операции в результате попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге. Также глава государства выразил соболезнования родным погибших.