У Кривому Розі збільшилася кількість загиблих внаслідок російського обстрілу

Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу. Фото: t.me/vilkul

У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки у вівторок, 12 березня. Відомо, що жертвами атаки ворога стали четверо людей.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram у середу, 13 березня.

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За словами Вілкула, в лікарні померла 47-річна жінка. Він розповів, що її травми були не сумісні з життям.

"В лікарні ще шість "важких", в тому числі двоє діточок. Лікарі борються за їх життя", — додав керівник військової адміністрації Кривого Рогу.

Допис Вілкула. Фото: скриншот

Ракетний удар по Кривому Рогу 12 березня

Нагадаємо, що російські загарбники вдарили по Кривому Рогу ракетою в вівторок, 12 березня. Місцева влада повідомила, що сталося не менше трьох влучань. Зокрема, пряме попадання в багатоповерхівку. Виявили трьох загиблих.

Також ми писали, що близько 22:40 у Кривому Розі завершилися пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару. Лисак розповів про наслідки.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський показав відео рятувальної операції внаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі. Також глава держави висловив співчуття рідним загиблих.