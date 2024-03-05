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В РФ скрыли данные о соцвыплатах бывшим военным — в ISW раскрыли цель

5 марта 2024 07:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В РФ скрыли данные о соцвыплатах бывшим военным — в ISW раскрыли цель
Российские оккупанты. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Правительство России решило скрыть данные о количестве россиян, получавших услуги социальной поддержки в 2022 году. Таким образом там пытаются скрыть потери российских войск в войне против Украины в течение первого года.

Об этом пишет ISW.

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Скрытие данных о соцвыплатах

Так, российское так называемое оппозиционное издание "Верстка" проанализировало Единую государственную информационную систему социальной защиты.

По их данным, российская соцзащита скрыла данные о получателях социальных выплат в 2022 году.

Они связывают действия властей с тем, чтобы скрыть неспособность выплатить обещанную социальную помощь уязвимым слоям населения.

Также часть скрытых данных содержит информацию, которая может выявить масштабы потерь личного состава России в Украине.

В частности, речь идет о показателях относительно "вдов военнослужащих, погибших во время прохождения военной службы" и "граждан, получивших ранения, контузии, травмы и увечья исполнения обязанностей военной службы".

Какая причина

В ISW считают, что, вероятно, РФ скрыла статистику, чтобы предотвратить социальное недовольство, возникшее вокруг сообщений о потерях россиян на войне.

"Этой информацией поделились только в 2023 и 2024 годах, когда линия Кремля по поводу потерь России несколько консолидировалась, чтобы устранить социальные шоки", — говорится в отчете.

Напомним, воины ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Оленовке Донецкой области. Погибли 19 оккупантов, еще 12 получили ранения.

Также мы писали, что в боях за Крынки россияне понесли большие потери, чем даже за Авдеевку.

оккупанты
соцвыплаты
война в Украине
Россия
потери оккупантов

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