У РФ приховали дані щодо соцвиплат колишнім військовим — в ISW розкрили мету

Російські окупанти. Ілюстративне фото: росЗМІ

Уряд Росії вирішив приховати дані про кількість росіян, які отримували послуги соціальної підтримки у 2022 році. Таким чином там намагаються приховати втрати російських військ у війні проти України протягом першого року.

Про це пише ISW.

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Приховування даних про соцвиплати

Так, російське так зване опозиційне видання "Верстка" проаналізувало Єдину державну інформаційну систему соціального захисту.

За їх даними, російський соцзахист приховав дані про отримувачів соціальних виплат у 2022 році.

Вони пов'язують дії влади з тим, аби приховати неспроможність виплатити обіцяну соціальну допомогу вразливим верствам населення.

Видання пише, що також частина прихованих даних містить інформацію, яка може виявити масштаби втрат особового складу Росії в Україні.

Зокрема, йдеться про показники щодо "вдів військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби" та "громадян, які отримали поранення, контузії, травми та каліцтва виконання обов'язків військової служби".

Яка причина

В ISW вважають, що, ймовірно, РФ приховала статистику, щоб запобігти соціальному невдоволенню, яке виникло навколо повідомлень про втрати росіян на війні.

"Цією інформацією поділилися лише у 2023 та 2024 роках, коли лінія Кремля щодо втрат Росії дещо консолідувалася, щоб усунути соціальні шоки", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, воїни ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області. Загинули 19 окупантів, ще 12 отримали поранення.

Також ми писали, що у боях за Кринки росіяни зазнали більших втрат, аніж навіть за Авдіївку.