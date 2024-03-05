У РФ приховали дані щодо соцвиплат колишнім військовим — в ISW розкрили мету
Уряд Росії вирішив приховати дані про кількість росіян, які отримували послуги соціальної підтримки у 2022 році. Таким чином там намагаються приховати втрати російських військ у війні проти України протягом першого року.
Про це пише ISW.
Приховування даних про соцвиплати
Так, російське так зване опозиційне видання "Верстка" проаналізувало Єдину державну інформаційну систему соціального захисту.
За їх даними, російський соцзахист приховав дані про отримувачів соціальних виплат у 2022 році.
Вони пов'язують дії влади з тим, аби приховати неспроможність виплатити обіцяну соціальну допомогу вразливим верствам населення.
Видання пише, що також частина прихованих даних містить інформацію, яка може виявити масштаби втрат особового складу Росії в Україні.
Зокрема, йдеться про показники щодо "вдів військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби" та "громадян, які отримали поранення, контузії, травми та каліцтва виконання обов'язків військової служби".
Яка причина
В ISW вважають, що, ймовірно, РФ приховала статистику, щоб запобігти соціальному невдоволенню, яке виникло навколо повідомлень про втрати росіян на війні.
"Цією інформацією поділилися лише у 2023 та 2024 роках, коли лінія Кремля щодо втрат Росії дещо консолідувалася, щоб усунути соціальні шоки", — йдеться у звіті.
Нагадаємо, воїни ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області. Загинули 19 окупантів, ще 12 отримали поранення.
Також ми писали, що у боях за Кринки росіяни зазнали більших втрат, аніж навіть за Авдіївку.
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