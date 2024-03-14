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В Третьей штурмовой сравнили потери Украины и РФ на Авдеевском направлении

14 марта 2024 13:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Третьей штурмовой сравнили потери Украины и РФ на Авдеевском направлении
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук сравнил потери Украины и России на Авдеевском направлении. По его словам, враг теряет в 80-100 раз больше.

Об этом Дмитрий Кухарчук сказал в эфире телемарафона в четверг, 14 марта.

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Кухарчук рассказал, что за время пребывания в Авдеевке его батальон безвозвратно потерял 14 бойцов. По его словам, всех "300-ых" удалось эвакуировать.

"Потери противника в полосе второго штурмового превышают не в пять, не в десять, а в 80-100 раз. С самого начала мы давали цифру 500, но после aar с бойцами было определено, что только в ближнем бою противник понес потери под 1 000 в/сл — безвозвратными, это не считая артиллерию. Бои в Авдеевке были самыми тяжелыми за весь период российско-украинской войны. Бои в Авдеевке можно сравнить с адом", — добавил военный.

Напомним, украинское военное командование в феврале приняло решение о выводе войск с территории Авдеевки. Однако бойцы продолжают уничтожать врага на этом направлении и наносить ему значительные потери.

Также в Третьей штурмовой бригаде показали эффектные кадры уничтожения дронами-камикадзе российских пехотинцев под Авдеевкой Донецкой области.

война
россияне
Украина
оккупанты
Авдеевка

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