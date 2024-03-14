У Третій штурмовій порівняли втрати України та РФ на Авдіївському напрямку
Командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук порівняв втрати України та Росії на Авдіївському напрямку. За його словами, ворог втрачає у 80-100 разів більше.
Про це Дмитро Кухарчук сказав в ефірі телемарафону у четвер, 14 березня.
Втрати окупантів на Авдіївському напрямку
Кухарчук розповів, що за час перебування в Авдіївці його батальйон безповоротно втратив 14 бійців. За його словами, всіх "300-их" вдалося евакуювати.
"Втрати противника у смузі другого штурмового перевищують не в п'ять, не в десять, а в 80-100 разів. З самого початку ми давали цифру 500, але після aar з бійцями було визначено, що лише у ближньому бою противник поніс втрати під 1 000 в/сл — безповоротними, це не беручи до уваги артилерію. Бої в Авдіївці були найважчими за весь період російсько-української війни. Бої в Авдіївці можна порівняти з пеклом", — додав військовий.
Нагадаємо, українські військове командування у лютому ухвалило рішення про виведення військ з території Авдіївки. Однак бійці продовжують нищити ворога на цьому напрямку та завдавати йому значних втрат.
Також у Третій штурмовій бригаді показали ефектні кадри знищення дронами-камікадзе російських піхотинців під Авдіївкою Донецької області.
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