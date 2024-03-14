У Третій штурмовій порівняли втрати України та РФ на Авдіївському напрямку

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук порівняв втрати України та Росії на Авдіївському напрямку. За його словами, ворог втрачає у 80-100 разів більше.

Про це Дмитро Кухарчук сказав в ефірі телемарафону у четвер, 14 березня.

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Кухарчук розповів, що за час перебування в Авдіївці його батальйон безповоротно втратив 14 бійців. За його словами, всіх "300-их" вдалося евакуювати.

"Втрати противника у смузі другого штурмового перевищують не в п'ять, не в десять, а в 80-100 разів. З самого початку ми давали цифру 500, але після aar з бійцями було визначено, що лише у ближньому бою противник поніс втрати під 1 000 в/сл — безповоротними, це не беручи до уваги артилерію. Бої в Авдіївці були найважчими за весь період російсько-української війни. Бої в Авдіївці можна порівняти з пеклом", — додав військовий.

Нагадаємо, українські військове командування у лютому ухвалило рішення про виведення військ з території Авдіївки. Однак бійці продовжують нищити ворога на цьому напрямку та завдавати йому значних втрат.

Також у Третій штурмовій бригаді показали ефектні кадри знищення дронами-камікадзе російських піхотинців під Авдіївкою Донецької області.