В СМИ сообщают об уничтожении истребителя Су-34 на Белгородщине
В населенном пункте Валуйки на Белгородщине произошел мощный взрыв. Местные сообщают, что там якобы был сбит российский истребитель Су-34.
Видео с последствиями взрыва публикуют в Telegram.
На Белгородщине произошел мощный взрыв
Как можно увидеть на обнародованных кадрах, из-за мощного взрыва в небе образовался огромный клубок темного дыма. Кроме того, по словам местных, также произошел пожар в лесу.
Напомним, 12 марта российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон вошли в Белгородскую область. Военные показали, как проходила спецоперация.
Также российские добровольцы обратились к гражданам РФ. Они заявили, что начинают свое освободительное движение и пойдут на президентские выборы.
В ГУР прокомментировали спецоперацию добровольческих батальонов в России.
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