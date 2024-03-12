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В СМИ сообщают об уничтожении истребителя Су-34 на Белгородщине

12 марта 2024 11:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В СМИ сообщают об уничтожении истребителя Су-34 на Белгородщине
Дым в результате взрыва. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В населенном пункте Валуйки на Белгородщине произошел мощный взрыв. Местные сообщают, что там якобы был сбит российский истребитель Су-34.

Видео с последствиями взрыва публикуют в Telegram.

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Как можно увидеть на обнародованных кадрах, из-за мощного взрыва в небе образовался огромный клубок темного дыма. Кроме того, по словам местных, также произошел пожар в лесу.

Напомним, 12 марта российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон вошли в Белгородскую область. Военные показали, как проходила спецоперация.

Также российские добровольцы обратились к гражданам РФ. Они заявили, что начинают свое освободительное движение и пойдут на президентские выборы.

В ГУР прокомментировали спецоперацию добровольческих батальонов в России.

война
самолет
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Белгородская область
истребитель
война в Украине

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