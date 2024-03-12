В СМИ сообщают об уничтожении истребителя Су-34 на Белгородщине

Дым в результате взрыва. Фото: скриншот с видео

В населенном пункте Валуйки на Белгородщине произошел мощный взрыв. Местные сообщают, что там якобы был сбит российский истребитель Су-34.

Видео с последствиями взрыва публикуют в Telegram.

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На Белгородщине произошел мощный взрыв

Как можно увидеть на обнародованных кадрах, из-за мощного взрыва в небе образовался огромный клубок темного дыма. Кроме того, по словам местных, также произошел пожар в лесу.

Напомним, 12 марта российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон вошли в Белгородскую область. Военные показали, как проходила спецоперация.

Также российские добровольцы обратились к гражданам РФ. Они заявили, что начинают свое освободительное движение и пойдут на президентские выборы.

В ГУР прокомментировали спецоперацию добровольческих батальонов в России.