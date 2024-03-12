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У ЗМІ повідомляють про збиття винищувача Су-34 на Бєлгородщині

12 березня 2024 11:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ЗМІ повідомляють про збиття винищувача Су-34 на Бєлгородщині
Дим внаслідок вибуху. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У населеному пункті Валуйки на Бєлгородщині стався потужний вибух. Місцеві повідомляють, що там нібито збили російський винищувач Су-34. 

Відео з наслідками вибуху публікують у Telegram.

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На Бєлгородщині стався потужний вибух 

Як можна побачити на оприлюднених кадрах, внаслідок потужного вибуху в небі утворився величезний клубок темного диму. Крім того, за словами місцевих, також спалахнула пожежа у лісі. 

Нагадаємо, 12 березня російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон зайшли у Бєлгородську область. Військові показали, як відбувалася спецоперація.

Також російські добровольці звернулись до громадян РФ. Вони заявили, що починають свій визвольний рух та підуть на вибори президента.

У ГУР прокоментували спецоперацію добровольчих батальйонів у Росії.

війна
літак
росіяни
окупанти
Бєлгородська область
винищувач
війна в Україні

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