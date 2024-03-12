У ЗМІ повідомляють про збиття винищувача Су-34 на Бєлгородщині
У населеному пункті Валуйки на Бєлгородщині стався потужний вибух. Місцеві повідомляють, що там нібито збили російський винищувач Су-34.
Відео з наслідками вибуху публікують у Telegram.
На Бєлгородщині стався потужний вибух
Як можна побачити на оприлюднених кадрах, внаслідок потужного вибуху в небі утворився величезний клубок темного диму. Крім того, за словами місцевих, також спалахнула пожежа у лісі.
Нагадаємо, 12 березня російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон зайшли у Бєлгородську область. Військові показали, як відбувалася спецоперація.
Також російські добровольці звернулись до громадян РФ. Вони заявили, що починають свій визвольний рух та підуть на вибори президента.
У ГУР прокоментували спецоперацію добровольчих батальйонів у Росії.
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