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Удар по многоэтажке в Сумах из-под завалов спасли десять человек

13 марта 2024 08:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Удар по многоэтажке в Сумах из-под завалов спасли десять человек
Последствия российского удара по многоэтажке в Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты ночью, 13 марта, ударили беспилотником типа Shahed по жилому пятиэтажному дому в Сумах. Из-под завалов спасены десять человек.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА в Telegram.

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По предварительной информации, повреждено 30 квартир, из них 15 — разрушены.

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Последствия российского удара по многоэтажке в Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

В Сумской ОВА рассказали, что из-под завалов спасены десять человек, восемь из которых получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, также есть погибшие.

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Последствия российского удара по многоэтажке в Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

"Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, развернут пункт несокрушимости", — говорится в сообщении.

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Последствия российского удара по многоэтажке в Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

Последствия авиационного удара уточняются.

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Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, в результате дроновой атаки России на Сумы в ночь на среду, 13 марта, обнаружили попадание в многоквартирный жилой дом. На месте работают аварийно-спасательные службы.

Также мы писали, что недавно в результате атаки российских захватчиков на Сумы было зафиксировано одно попадание по объекту критической инфраструктуры и еще два по гражданским объектам.

война
украинцы
Украина
Сумы
обстрелы
оккупанты
дроны

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