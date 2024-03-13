Удар по багатоповерхівці в Сумах — з-під завалів врятували десять людей
Російські окупанти вночі, 13 березня, вдарили безпілотником типу Shahed по житловому п'ятиповерховому будинку в Сумах. З-під завалів врятовано десять людей.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА у Telegram.
Обстріл багатоповерхівки в Сумах
За попередньою інформацією, пошкоджено 30 квартир, з них 15 — зруйновані.
У Сумській ОВА розповіли, що з-під завалів врятовано десять людей, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, також є загиблі.
"Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють всі необхідні служби, розгорнуто пункт незламності", — йдеться у повідомленні.
Наразі наслідки авіаційного удару уточнюються.
Нагадаємо, внаслідок дронової атаки Росії на Суми в ніч проти середи, 13 березня, виявили влучання в багатоквартирний житловий будинок. На місці працюють аварійно-рятувальні служби.
Також ми писали, що нещодавно внаслідок атаки російських загарбників на Суми було зафіксовано одне влучання по об’єкту критичної інфраструктури та ще два — по цивільних об’єктах.
Читайте Новини.LIVE!