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Удар по багатоповерхівці в Сумах — з-під завалів врятували десять людей

13 березня 2024 08:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Удар по багатоповерхівці в Сумах — з-під завалів врятували десять людей
Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вночі, 13 березня, вдарили безпілотником типу Shahed по житловому п'ятиповерховому будинку в Сумах. З-під завалів врятовано десять людей.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА у Telegram.

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За попередньою інформацією, пошкоджено 30 квартир, з них 15 — зруйновані.

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Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

У Сумській ОВА розповіли, що з-під завалів врятовано десять людей, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, також є загиблі. 

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Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

"Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють всі необхідні служби, розгорнуто пункт незламності", — йдеться у повідомленні.

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Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

Наразі наслідки авіаційного удару уточнюються.

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Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок дронової атаки Росії на Суми в ніч проти середи, 13 березня, виявили влучання в багатоквартирний житловий будинок. На місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Також ми писали, що нещодавно внаслідок атаки російських загарбників на Суми було зафіксовано одне влучання по об’єкту критичної інфраструктури та ще два — по цивільних об’єктах.

війна
українці
Україна
Суми
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окупанти
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