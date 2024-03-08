Украинские воины показали, как уничтожают вражеские танки под Роботино
Российские захватчики продолжают наступательные действия на нескольких участках фронта, в частности в направлении Роботино. Впрочем, украинские воины успешно нейтрализуют любые попытки врага продвинуться вперед.
Отражение вражеского штурма в районе Роботино показало Министерство внутренних дел Украины в пятницу, 8 марта.
Бой против россиян под Роботино
Видео боя было снято от первого лица. На видео видно, как украинские воины, вооруженные противотанковыми гранатометами, открывают огонь по вражеской бронетехнике.
"Бойцы-спецназначители "Омега" встретили врага плотным огнем из АТ-4 и Мk-19", — говорится в сообщении.
В результате боя часть бронетехники взорвалась на минах, другая часть была уничтожена с помощью дронов.
Ранее мы рассказывали, как воины-противотанкисты Третьей штурмовой бригады из дронов атаковали оккупантов под Авдеевкой .
Также мы писали, что бойцы 53-й отдельной механизированной бригады атаковали оккупантов с воздуха. Воины произвели несколько ударов по российских войсках с помощью дронов на Авдеевском направлении.
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