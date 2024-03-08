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Украинские воины показали, как уничтожают вражеские танки под Роботино

8 марта 2024 14:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинские воины показали, как уничтожают вражеские танки под Роботино
Вражеские танки наступают на Роботино. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики продолжают наступательные действия на нескольких участках фронта, в частности в направлении Роботино. Впрочем, украинские воины успешно нейтрализуют любые попытки врага продвинуться вперед.

Отражение вражеского штурма в районе Роботино показало Министерство внутренних дел Украины в пятницу, 8 марта.

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Видео боя было снято от первого лица. На видео видно, как украинские воины, вооруженные противотанковыми гранатометами, открывают огонь по вражеской бронетехнике.

"Бойцы-спецназначители "Омега" встретили врага плотным огнем из АТ-4 и Мk-19", — говорится в сообщении.

В результате боя часть бронетехники взорвалась на минах, другая часть была уничтожена с помощью дронов.

Ранее мы рассказывали, как воины-противотанкисты Третьей штурмовой бригады из дронов атаковали оккупантов под Авдеевкой .

Также мы писали, что бойцы 53-й отдельной механизированной бригады атаковали оккупантов с воздуха. Воины произвели несколько ударов по российских войсках с помощью дронов на Авдеевском направлении.

война
Украина
танки
оккупанты
война в Украине

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