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Українські воїни показали, як знищують ворожі танки під Роботино

8 березня 2024 14:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Українські воїни показали, як знищують ворожі танки під Роботино
Ворожі танки наступають на Роботино. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники продовжують наступальні дії одразу на декількох ділянках фронту, зокрема в напрямку Роботино. Втім, українські воїни успішно нейтралізують будь-які спроби ворога просунутися вперед.

Відбиття ворожого штурму в районі Роботине показало Міністерство внутрішніх справ України у п'ятницю, 8 березня.

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Бій проти росіян під Роботино

Відео бою було зняте від першої особи. На відео видно, як українські воїни, озброєні протитанковими гранатометами, відкривають вогонь по ворожій бронетехніці.

"Бійці-спецпризначенці "Омега" зустріли ворога щільним вогнем з АТ-4 та Мk-19", — говориться у повідомленні. 

Внаслідок бою частина бронетехніки підірвалася на мінах, інша частина була знищена за допомогою дронів.

Раніше ми розповідали, як воїни-протитанкісти Третьої штурмової бригади з дронів атакували окупантів під Авдіївкою.

Також ми писали, що бійці 53 окремої механізованої бригади атакували окупантів з повітря. Воїни здійснили кілька уражень російських військ за допомогою дронів на Авдіївському напрямку.

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