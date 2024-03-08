Українські воїни показали, як знищують ворожі танки під Роботино

Ворожі танки наступають на Роботино. Фото: скриншот

Російські загарбники продовжують наступальні дії одразу на декількох ділянках фронту, зокрема в напрямку Роботино. Втім, українські воїни успішно нейтралізують будь-які спроби ворога просунутися вперед.

Відбиття ворожого штурму в районі Роботине показало Міністерство внутрішніх справ України у п'ятницю, 8 березня.

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Бій проти росіян під Роботино

Відео бою було зняте від першої особи. На відео видно, як українські воїни, озброєні протитанковими гранатометами, відкривають вогонь по ворожій бронетехніці.

"Бійці-спецпризначенці "Омега" зустріли ворога щільним вогнем з АТ-4 та Мk-19", — говориться у повідомленні.

Внаслідок бою частина бронетехніки підірвалася на мінах, інша частина була знищена за допомогою дронів.

Раніше ми розповідали, як воїни-протитанкісти Третьої штурмової бригади з дронів атакували окупантів під Авдіївкою.

Також ми писали, що бійці 53 окремої механізованої бригади атакували окупантів з повітря. Воїни здійснили кілька уражень російських військ за допомогою дронів на Авдіївському напрямку.