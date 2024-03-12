В РФ упал военный самолет Ил-76
В российском городе Иваново упал самолет Ил-76 во вторник, 12 марта. В результате авиатрощи в разных частях города видны клубы черного дыма.
Об этом сообщают местные паблики в Telegram.
В России упал самолет Ил-76
По словам местных, сначала у военно-транспортного самолета загорелся двигатель, после чего Ил-76 упал в районе аэропорта Иваново-Северный.
В результате падения в небе образовался большой клуб черного дыма, который виден в разных частях города.
Как рассказал народній депутат Алексей Гончаренко, на борту самолета находились 12 людей, весь екипаж погиб.
Напомним, 12 марта бойцы Сибирского батальона и Свободы России зашли на территорию Белгородской области. Позже военные показали, как удалось совершить спецоперацию.
Также российские добровольцы обратились к гражданам РФ. Они заявили, что начинают свое освободительное движение и пойдут на президентские выборы.
Впоследствии стало известно, что добровольцы ведут боевые действия в Белгородской области, а в перехваченных разговорах местные в панике жалуются на сложную ситуацию в регионе.
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