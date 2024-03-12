Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В РФ упал военный самолет Ил-76 arrow

В РФ упал военный самолет Ил-76

12 марта 2024 12:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В РФ упал военный самолет Ил-76
Возгорание самолета Ил-76. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В российском городе Иваново упал самолет Ил-76 во вторник, 12 марта. В результате авиатрощи в разных частях города видны клубы черного дыма.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

Читайте также:

В России упал самолет Ил-76

По словам местных, сначала у военно-транспортного самолета загорелся двигатель, после чего Ил-76 упал в районе аэропорта Иваново-Северный.

В результате падения в небе образовался большой клуб черного дыма, который виден в разных частях города.

null
Дым в результате падения самолета. Фото: росСМИ

Как рассказал народній депутат Алексей Гончаренко, на борту самолета находились 12 людей, весь екипаж погиб. 

Ил-76 упал в РФ
Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, 12 марта бойцы Сибирского батальона и Свободы России зашли на территорию Белгородской области. Позже военные показали, как удалось совершить спецоперацию.

Также российские добровольцы обратились к гражданам РФ. Они заявили, что начинают свое освободительное движение и пойдут на президентские выборы.

Впоследствии стало известно, что добровольцы ведут боевые действия в Белгородской области, а в перехваченных разговорах местные в панике жалуются на сложную ситуацию в регионе.

война
самолет
россияне
оккупанты
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство