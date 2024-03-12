В РФ упал военный самолет Ил-76

Возгорание самолета Ил-76. Фото: скриншот с видео

В российском городе Иваново упал самолет Ил-76 во вторник, 12 марта. В результате авиатрощи в разных частях города видны клубы черного дыма.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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По словам местных, сначала у военно-транспортного самолета загорелся двигатель, после чего Ил-76 упал в районе аэропорта Иваново-Северный.

В результате падения в небе образовался большой клуб черного дыма, который виден в разных частях города.

Дым в результате падения самолета. Фото: росСМИ

Как рассказал народній депутат Алексей Гончаренко, на борту самолета находились 12 людей, весь екипаж погиб.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, 12 марта бойцы Сибирского батальона и Свободы России зашли на территорию Белгородской области. Позже военные показали, как удалось совершить спецоперацию.

Также российские добровольцы обратились к гражданам РФ. Они заявили, что начинают свое освободительное движение и пойдут на президентские выборы.

Впоследствии стало известно, что добровольцы ведут боевые действия в Белгородской области, а в перехваченных разговорах местные в панике жалуются на сложную ситуацию в регионе.