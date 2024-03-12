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В РФ впав військовий літак Іл-76

12 березня 2024 12:42
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Козюк Тетяна
редактор
В РФ впав військовий літак Іл-76
Загоряння літака Іл-76. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В російському місті Іваново впав літак Іл-76 у вівторок, 12 березня. Внаслідок авіатрощі у різних частинах міста видно клуби чорного диму.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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В Росії впав літак Іл-76

За словами місцевих, спочатку у військово-транспортного літака загорівся двигун, після чого Іл-76 впав в районі аеропорту Іваново-Північний. 

Внаслідок падіння у небі утворився великий клуб чорного диму, який видно у різних частинах міста. 

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Дим внаслідок падіння літака. Фото: росЗМІ

Як заявив народний депутат Олексій Гончаренко, на борту літака перебувало 12 осіб, весь екіпаж загинув. 

Літак Іл-76 впав в РФ
Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 березня бійці Сибірського батальйону та "Свободи Росії" зайшли на територію Бєлгородської області. Пізніше військові показали, як вдалося здійснити спецоперацію.

Також російські добровольці звернулись до громадян РФ. Вони заявили, що починають свій визвольний рух та підуть на вибори президента.

Згодом стало відомо, що добровольці ведуть бойові дії у Бєлгородській області, а у перехоплених розмовах місцеві у паніці скаржаться на складну ситуацію в регіоні. 

війна
літак
росіяни
окупанти
війна в Україні
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