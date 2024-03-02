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Видео с уничтоженным российским самолетом Су-34 оказалось фейковым — детали

2 марта 2024 18:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Видео с уничтоженным российским самолетом Су-34 оказалось фейковым — детали
Пожар под Мариуполем. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Видео с якобы уничтоженным российским самолетом Су-34, которое опубликовал командующий Воздушных сил Николай Олещук в субботу, 2 марта, оказалось фейковым. Его публиковали на YouTube еще 28 февраля.

Соответствующее видео опубликовал неизвестный мужчина на YouTube, ехавший за рулем авто.

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Видео с уничтожением самолета РФ оказалось фейковым

Автор видео за кадром заявляет, что дым на дальнем плане — это горящая трава.

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Видео в YouTube. Фото: скриншот

Сегодня видео со своим логотипом и вырезанным звуком опубликовал украинский Telegram-канал "Маріуполь спротив". В сообщении говорилось, что на видео горит сбитый 1 марта российский Су-34.

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Сообщение Telegram-канала "Маріуполь спротив". Фото: скриншот

После этого видео опубликовал командующий Воздушными силами Николай Олещук. По его словам, сбитие "проверено, визуально подтверждено".

После того как в соцсетях начали обсуждать, что видео фейковое, Telegram-канал заявил, что "источник, который предоставил, всегда считался надежным".

"Если мы неосознанно стали источником распространения — приносим извинения украинцам. Война. Такое может быть. Но, это никоим образом не преуменьшает факт сбивания", — говорится в сообщении.

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Пост Telegram-канала "Маріуполь спротив". Фото: скриншот

Напомним, украинские военные 1 марта сбили российский самолет Су-34 на Мариупольском направлении. Видео с якобы уничтожением российского самолета опубликовал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Также в ночь на 2 марта силы противовоздушной обороны Украины сбили российский истребитель Су-34. Кроме того, было ликвидировано 14 "шахедов".

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