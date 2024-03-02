Відео зі знищеним російським літаком Су-34 виявилося фейковим — деталі
Відео з нібито знищеним російським літаком Су-34, яке опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук у суботу, 2 березня, виявилося фейковим. Його публікували на YouTube ще 28 лютого.
Відповідне відео опублікував невідомий чоловік на YouTube, який їхав за кермом авто.
Відео зі знищенням літака РФ виявилося фейковим
Автор відео за кадром заявляє, що дим на дальньому плані — це палаюча трава.
Сьогодні відео зі своїм логотипом і з вирізаним звуком опублікував український Telegram-канал "Маріуполь спротив". У дописі йшлося, що на відео горить збитий 1 березня російський Су-34.
Після цього відео опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук. За його словами, збиття "перевірено, візуально підтверджено".
Після того, як у соцмережах почали обговорювати, що відео фейкове, Telegram-канал заявив, що "джерело, яке надало, завжди вважалось за надійне".
"Якщо ми несвідомо стали джерелом розповсюдження — приносимо вибачення українцям. Війна. Таке може бути. Але, це жодним чином не применшує факт збиття", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські військові 1 березня збили російський літак Су-34 на Маріупольському напрямку. Відео з нібито знищенням російського літака опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Також у ніч проти 2 березня сили Протиповітряної оборони України збили російський винищувач Су-34. Окрім того, було ліквідовано 14 "шахедів".
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