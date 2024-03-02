Відео зі знищеним російським літаком Су-34 виявилося фейковим — деталі

Пожежа під Маріуполем. Фото: скриншот з відео

Відео з нібито знищеним російським літаком Су-34, яке опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук у суботу, 2 березня, виявилося фейковим. Його публікували на YouTube ще 28 лютого.

Відповідне відео опублікував невідомий чоловік на YouTube, який їхав за кермом авто.

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Автор відео за кадром заявляє, що дим на дальньому плані — це палаюча трава.

Відео у YouTube. Фото: скриншот

Сьогодні відео зі своїм логотипом і з вирізаним звуком опублікував український Telegram-канал "Маріуполь спротив". У дописі йшлося, що на відео горить збитий 1 березня російський Су-34.

Допис Telegram-каналу "Маріуполь спротив". Фото: скриншот

Після цього відео опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук. За його словами, збиття "перевірено, візуально підтверджено".

Після того, як у соцмережах почали обговорювати, що відео фейкове, Telegram-канал заявив, що "джерело, яке надало, завжди вважалось за надійне".

"Якщо ми несвідомо стали джерелом розповсюдження — приносимо вибачення українцям. Війна. Таке може бути. Але, це жодним чином не применшує факт збиття", — йдеться у повідомленні.

Допис Telegram-каналу "Маріуполь спротив". Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові 1 березня збили російський літак Су-34 на Маріупольському напрямку. Відео з нібито знищенням російського літака опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Також у ніч проти 2 березня сили Протиповітряної оборони України збили російський винищувач Су-34. Окрім того, було ліквідовано 14 "шахедів".