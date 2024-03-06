Ответ ВСУ — какое решение привело к уничтожению российских Су-34

ЗРК NASAMS. Фото: Militarniy

Большие потери боевых самолетов российской армией были спровоцированы правильным и разумным шагом со стороны украинского Генштаба в ходе авдеевской операции. Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Украинский ответ на российские авиаатаки

Авдеевская операция войдет в историю российско-украинской войны очень своевременным и эффективным шагом со стороны Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

"Обратив внимание на то, что россияне решили сместить акценты на атаки по Авдеевке на штурмовую авиацию, прежде всего Су-34, украинские Вооруженные силы сделали соответствующий шаг, который и обернулся резким увеличением количества уничтоженных российских самолетов", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Он подчеркнул, что эта информация сейчас недоступна по понятным причинам, но, скорее всего, украинским военным командованием было принято решение о создании мобильных групп, которые и начали настоящую охоту за российскими самолетами.

Чем сбивали российские самолеты

В состав этих групп, предположил Снегирев, скорее всего, вошли такие зенитные ракетные комплексы, как NASAMS, дальность ударов которых составляет до 40 километров.

"Недаром же была информация об одном уничтоженном NASAMS именно на этом направлении, где-то недалеко от линии фронта", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по мнению Дмитрия Снегирева, эти мобильные группы, скорее всего, использовали и имеющиеся на вооружении системы ПВО дальнего радиуса действия, то есть Patriot.

Напомним, в ночь на 2 марта силы противовоздушной обороны Украины сбили российский истребитель Су-34. Кроме того, было ликвидировано 14 "шахедов".

Также 27 февраля украинские военные сбили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Это произошло на Восточном направлении.

А 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35. Во время падения самолета пилот намеренно направил воздушное судно на жилые дома Луганской области.