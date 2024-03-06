Відповідь ЗСУ — яке рішення призвело до знищення російських Су-34

ЗРК NASAMS. Фото: Militarniy

Великі втрати бойових літаків російською армією були спровоковані правильним і розумним кроком з боку українського Генштабу під час авдіївської операції. Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Українська відповідь на російські авіаатаки

Авдіївська операція увійде в історію російсько-української війни дуже вчасним і ефективним кроком з боку Збройних сил України.

Читайте також:

"Звернувши увагу на те, що росіяни вирішили змістити акценти на атаки по Авдіївці на штурмову авіацію, перш за все, Су-34, українські Збройні сили зробили відповідний крок, який і обернувся різким збільшенням кількості знищених російських літаків", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

Він підкреслив, що ця інформація зараз не є доступною зі зрозумілих причин, але, скоріш за все, українським військовим командуванням було ухвалене рішення про створення мобільних груп, які й розпочали справжнє полювання за російськими літаками.

Чим збивали російські літаки

До складу цих груп, припустив Снєгирьов, скоріш за все увійшли такі зенітні ракетні комплекси, як NASAMS, дальність ударів яких становить до 40 кілометрів.

"Недаремно ж була інформація про один знищений NASAMS саме на цьому напрямку, десь неподалік від лінії фронту", — підкреслив експерт.

Крім того, на думку Дмитра Снєгирьова, ці мобільні групи, скоріш за все, використовували і наявні на озброєнні системи ППО дальнього радіусу дії, тобто Patriot.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня сили Протиповітряної оборони України збили російський винищувач Су-34. Окрім того, було ліквідовано 14 "шахедів".

Також 27 лютого українські військові збили два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Це сталося на Східному напрямку.

А 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35. Під час падіння літака пілот навмисне скерував повітряне судно на житлові будинки Луганщини.