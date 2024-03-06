Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Відповідь ЗСУ — яке рішення призвело до знищення російських Су-34 arrow

Відповідь ЗСУ — яке рішення призвело до знищення російських Су-34

6 березня 2024 23:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Відповідь ЗСУ — яке рішення призвело до знищення російських Су-34
ЗРК NASAMS. Фото: Militarniy
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Великі втрати бойових літаків російською армією були спровоковані правильним і розумним кроком з боку українського Генштабу під час авдіївської операції. Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Українська відповідь на російські авіаатаки

Авдіївська операція увійде в історію російсько-української війни дуже вчасним і ефективним кроком з боку Збройних сил України.

Читайте також:

"Звернувши увагу на те, що росіяни вирішили змістити акценти на атаки по Авдіївці на штурмову авіацію, перш за все, Су-34, українські Збройні сили зробили відповідний крок, який і обернувся різким збільшенням кількості знищених російських літаків", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

Він підкреслив, що ця інформація зараз не є доступною зі зрозумілих причин, але, скоріш за все, українським військовим командуванням було ухвалене рішення про створення мобільних груп, які й розпочали справжнє полювання за російськими літаками.

Чим збивали російські літаки

До складу цих груп, припустив Снєгирьов, скоріш за все увійшли такі зенітні ракетні комплекси, як NASAMS, дальність ударів яких становить до 40 кілометрів.

"Недаремно ж була інформація про один знищений NASAMS саме на цьому напрямку, десь неподалік від лінії фронту", — підкреслив експерт.

Крім того, на думку Дмитра Снєгирьова, ці мобільні групи, скоріш за все, використовували і наявні на озброєнні системи ППО дальнього радіусу дії, тобто Patriot.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня сили Протиповітряної оборони України збили російський винищувач Су-34. Окрім того, було ліквідовано 14 "шахедів".

Також 27 лютого українські військові збили два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Це сталося на Східному напрямку.

А 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35. Під час падіння літака пілот навмисне скерував повітряне судно на житлові будинки Луганщини.

російські війська
ЗСУ
ППО
Дмитро Снєгирьов
літаки
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд