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Нанесли точный удар дронами — на Херсонщине бойцы КОРД поразили миномет и боекомплект РФ

15 марта 2024 13:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Нанесли точный удар дронами — на Херсонщине бойцы КОРД поразили миномет и боекомплект РФ
Уничтожение миномета оккупантов. Фото: скриншот из видео Нацполиции
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские воины продолжают уничтожать военную технику оккупантов в Херсонской области. Бойцы корпуса оперативно-внезапного действия Национальной полиции Украины с помощью дронов нанесли точный удар по миномету и боекомплекту россиян на фронте.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram.

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Скриншот поста Нацполиции
Скриншот поста Нацполиции

Успешное поражение военной техники противника на Херсонщине

Полицейские обнаружили в Херсонской области миномет захватчиков и боекомплект к нему. С помощью FPV-дрон воины поразили технику и полностью уничтожили ее. Точный удар нанес Херсонский КОРД совместно с бойцами из других подразделений Сил обороны Украины.

"На этот раз полицейские обнаружили миномет оккупантов и боекомплект к нему. Точными ударами пилоты FPV-дронов заставили "трубу" замолчать навсегда", — говорится в описании под видео.

Напомним, воины 28 отдельной механизированной бригады нанесли удар по захватчикам с помощью дрона, когда те находились в укрытиях.

Кроме того, недавно воины 47 отдельной механизированной бригады блестяще ликвидировали группу оккупантов на Авдеевском направлении с помощью дронов.

война
россияне
Украина
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Нацполиция

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