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Завдали влучного удару дронами — на Херсонщині бійці КОРД уразили міномет і боєкомплект РФ

15 березня 2024 13:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Завдали влучного удару дронами — на Херсонщині бійці КОРД уразили міномет і боєкомплект РФ
Знищення міномета окупантів. Фото: скриншот з відео Нацполіції
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські воїни продовжують нищити військову техніку окупантів на Херсонщині. Бійці корпусу оперативно-раптової дії Національної поліції України за допомогою дронів завдали влучного удару по міномету та боєкомплекту росіян на фронті.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Національної поліції України у Telegram.

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Скриншот допису Нацполіції
Скриншот допису Нацполіції

Успішне ураження військової техніки противника на Херсонщині

Поліцейські виявили на Херсонщині міномет загарбників і боєкомплект до нього. За допомогою FPV-дронів воїни уразили техніку та повністю знищили її. Влучного удару завдав Херсонський КОРД спільно з бійцями з інших підрозділів Сил оборони України.

"Цього разу поліцейські виявили міномет окупантів і боєкомплект до нього. Влучними ударами пілоти FPV-дронів примусили "трубу" замовкнути назавжди", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, воїни 28 окремої механізованої бригади завдали удару по загарбниках за допомогою дрона, коли ті перебували в укриттях.

Крім того, нещодавно воїни 47 окремої механізованої бригади блискуче ліквідували групу окупантів на Авдіївському напрямку за допомогою дронів.

війна
росіяни
Україна
відео
Херсонська область
окупанти
дрони
Нацполіція

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