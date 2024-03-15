Завдали влучного удару дронами — на Херсонщині бійці КОРД уразили міномет і боєкомплект РФ
Українські воїни продовжують нищити військову техніку окупантів на Херсонщині. Бійці корпусу оперативно-раптової дії Національної поліції України за допомогою дронів завдали влучного удару по міномету та боєкомплекту росіян на фронті.
Відповідне відео опублікувала пресслужба Національної поліції України у Telegram.
Успішне ураження військової техніки противника на Херсонщині
Поліцейські виявили на Херсонщині міномет загарбників і боєкомплект до нього. За допомогою FPV-дронів воїни уразили техніку та повністю знищили її. Влучного удару завдав Херсонський КОРД спільно з бійцями з інших підрозділів Сил оборони України.
"Цього разу поліцейські виявили міномет окупантів і боєкомплект до нього. Влучними ударами пілоти FPV-дронів примусили "трубу" замовкнути назавжди", — йдеться в описі під відео.
Нагадаємо, воїни 28 окремої механізованої бригади завдали удару по загарбниках за допомогою дрона, коли ті перебували в укриттях.
Крім того, нещодавно воїни 47 окремої механізованої бригади блискуче ліквідували групу окупантів на Авдіївському напрямку за допомогою дронів.
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