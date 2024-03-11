ВСУ поразили вражескую технику и ударили по позициям оккупантов — утренняя сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: AP

В Украине продолжаются 747 сутки полномасштабного вторжения российских войск. На фронте произошло 64 боевых столкновения. Оккупанты нанесли четыре ракетных и 88 авиационных ударов, совершили 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Противник также атаковал Украину с воздуха, выпустив 25 беспилотников типа Shahed.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 11 марта.

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Атаки врага на Украину

Россияне в очередной раз атаковали Украину в течение суток, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения также получили многоэтажки и гражданские дома, объекты инфраструктуры.

Под авиационным огнем оказались населенные пункты Сумской области, Харьковской области, Луганской области, Донецкой области и Запорожской области.

Также россияне выпустили 25 "шахедов" для атаки по Украине. Силам и средствам ПВО удалось уничтожить 15 БпЛА.

"Под артиллерийским огнем было более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

Воин работает с проводами. Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении противник не наступал.

На Лиманском направлении ВСУ отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Луганской области и Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбиты пять атак противника в районах Донецкой области.

Военный наносит удар по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 17 атак врага в районах Донецкой области.

На Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении отражены три атаки противника в районах Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают удерживать позиции. За прошедшие сутки противник совершил четыре безрезультатных штурмовых действия.

Удары украинских воинов по противнику

За сутки авиация ВСУ нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. А также был поражен ЗРК врага.

"Подразделениями ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 2 станциям радиоэлектронной борьбы и 2 средствам противовоздушной обороны противника", — добавили в Генштабе.

Силы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Потери россиян в войне в Украине по состоянию на 11 марта

личного состава — около 424 980 (+920) человек;

танков — 6 739 (+8) единиц;

боевых бронированных машин — 12 874 (+24) единицы;

артиллерийских систем — 10 499 (+33) единиц;

РСЗО — 1 016 (+1) единиц;

средств ПВО — 711 (+2) единиц;

самолетов — 347 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА — 8 141 (+59) единица;

крылатых ракет — 1 919 единиц;

кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 13 826 (+74) единиц;

специальной техники — 1 686 (+14) единиц.

Инфографика Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, войска РФ столкнулись с рядом проблем на фронте. Захватчики получили хлопоты из-за новобранцев и возможностей беспилотников на Авдеевском направлении.

Добавим, в Ивановском Донецкой области продолжаются боевые действия. Армия РФ проникла в деревню, совершают штурмы и лобовые атаки, а также пытаются обойти населенный пункт.