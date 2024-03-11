ЗСУ уразили ворожу техніку та вдарили по позиціях окупантів — ранкове зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: AP

В Україні триває 747 доба повномасштабного вторгнення російських військ. На фронті сталося 64 бойові зіткнення. Окупанти завдали чотири ракетні та 88 авіаційних ударів, здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Противник також атакував Україну з повітря, випустивши 25 безпілотників типу Shahed.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у понеділок, 11 березня.

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Атаки ворога на Україну

Росіяни вкотре атакували Україну протягом доби, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань також зазнали багатоповерхівки та цивільні будинки, об'єкти інфраструктури.

Під авіаційним вогнем опинилися населені пункти Сумської області, Харківської області, Луганської області, Донецької області та Запорізької області.

Також росіяни випустили 25 "шахедів" для атаки по Україні. Силам та засобам ППО вдалося знищити 15 БпЛА.

"Під артилерійським вогнем були понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", — йдеться в повідомленні.

Воїн працює з проводами. Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку противник не наступав.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Луганської області та Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито п'ять атак противника в районах Донецької області.

Військовий завдає удару по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 17 атак ворога в районах Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито три атаки противника в районах Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій. Протягом минулої доби противник здійснив чотири безрезультатні штурмові дії.

Удари українських воїнів по противнику

За добу авіація ЗСУ завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. А також було уражено ЗРК ворога.

"Підрозділами ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 2 станціях радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони противника", — додали в Генштабі.

Сили ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати росіян у війні в Україні станом на 11 березня

особового складу — близько 424 980 (+920) осіб;

танків — 6 739 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин — 12 874 (+24) одиниці;

артилерійських систем — 10 499 (+33) одиниць;

РСЗВ — 1 016 (+1) одиниць;

засобів ППО — 711 (+2) одиниць;

літаків — 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА — 8 141 (+59) одиницю;

крилатих ракет — 1 919 одиниць;

кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 13 826 (+74) одиниць;

спеціальної техніки — 1 686 (+14) одиниць.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, війська РФ зіткнулися з низкою проблем на фронті. Загарбники отримали клопіт через новобранців та можливості безпілотників на Авдіївському напрямку.

Додамо, В Іванівському Донецької області продовжуються бойові дії. Армія РФ проникла в село, здійснюють штурми та лобові атаки, а також намагаються обійти населений пункт.