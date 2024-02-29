Росіяни просунулися на Авдіївському напрямку, — DeepState

Російські окупанти в Україні. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Російські окупаційні війська просунулися на Авдіївському напрямку у Донецькій області. Наразі офіційного підтвердження цього з боку українського керівництва немає.

Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState у Telegram в четвер, 29 лютого.

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Просування окупантів на Авдіївському напрямку

Моніторинговий канал зазначив, що російські загарбники просунулися південніше Бердичів, в Орлівці, південніше Тоненького та біля Невельського у Донецькій області.

Просування окупантів на Авдіївському напрямку. Мапа від DeepState

Наразі українське керівництво не підтвердило і не заперечило подібну інформацію.

Яка ситуація на фронті станом на 29 лютого

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 29 лютого розповів, що російські окупанти продовжують активні наступи на багатьох напрямках лінії фронту.

Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ.

Раніше військовий ЗСУ з 47-ї бригади Микола Мельник розповів, що наразі окупаційна армія в Запорізькій області намагається відбити Роботине. Однак, якщо ЗСУ зможуть вибудувати багатоешелонову оборону, боротьба за село може затягнутися дуже надовго.

Нагадаємо, 26 лютого українські захисники відійшли від села Ласточкине. Наразі на захід від Авдіївки точаться важкі бої з противником.

Водночас Збройні сили України через зростання інтенсивності російських штурмів також провели тактичний відступ від сіл Сєверне та Степове неподалік від Авдіївки.

Військові Третьої штурмової бригади кажуть, що місто та навколишні села перебувають під постійними штурмами та обстрілами, але попри це бійці теж проводять контрнаступальні дії.