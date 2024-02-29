Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Росіяни просунулися на Авдіївському напрямку, — DeepState arrow

Росіяни просунулися на Авдіївському напрямку, — DeepState

29 лютого 2024 09:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни просунулися на Авдіївському напрямку, — DeepState
Російські окупанти в Україні. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупаційні війська просунулися на Авдіївському напрямку у Донецькій області. Наразі офіційного підтвердження цього з боку українського керівництва немає. 

Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState у Telegram в четвер, 29 лютого.

Читайте також:

Просування окупантів на Авдіївському напрямку

Моніторинговий канал зазначив, що російські загарбники просунулися південніше Бердичів, в Орлівці, південніше Тоненького та біля Невельського у Донецькій області. 

null
Просування окупантів на Авдіївському напрямку. Мапа від DeepState

Наразі українське керівництво не підтвердило і не заперечило подібну інформацію. 

Яка ситуація на фронті станом на 29 лютого

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 29 лютого розповів, що російські окупанти продовжують активні наступи на багатьох напрямках лінії фронту.

Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ. 

Раніше військовий ЗСУ з 47-ї бригади Микола Мельник розповів, що наразі окупаційна армія в Запорізькій області намагається відбити Роботине. Однак, якщо ЗСУ зможуть вибудувати багатоешелонову оборону, боротьба за село може затягнутися дуже надовго. 

Нагадаємо, 26 лютого українські захисники відійшли від села Ласточкине. Наразі на захід від Авдіївки точаться важкі бої з противником. 

Водночас Збройні сили України через зростання інтенсивності російських штурмів також провели тактичний відступ від сіл Сєверне та Степове неподалік від Авдіївки. 

Військові Третьої штурмової бригади кажуть, що місто та навколишні села перебувають під постійними штурмами та обстрілами, але попри це бійці теж проводять контрнаступальні дії.  

росіяни
обстріли
Авдіївка
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році