Россияне продвинулись на Авдеевском направлении, — DeepState

Российские оккупанты в Украине. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Российские оккупационные войска продвинулись на Авдеевском направлении в Донецкой области. Пока официального подтверждения этого со стороны украинского руководства нет.

Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState в Telegram в четверг, 29 февраля.

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Продвижение оккупантов на Авдеевском направлении

Мониторинговый канал отметил, что российские захватчики продвинулись южнее Бердичей, в Орловке, южнее Тоненького и возле Невельского в Донецкой области.

Продвижение оккупантов на Авдеевском направлении. Карта от DeepState

Пока украинское руководство не подтвердило и не отрицало подобную информацию.

Какая ситуация на фронте по состоянию на 29 февраля

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 29 февраля рассказал, что российские оккупанты продолжают активные наступления на многих направлениях линии фронта.

Особенно напряженная ситуация сложилась в Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск.

Ранее военный ВСУ из 47-й бригады Николай Мельник рассказал, что в настоящее время оккупационная армия в Запорожской области пытается отбить Работино. Однако, если ВСУ смогут выстроить многоэшелонную оборону, борьба за село может затянуться очень надолго.

Напомним, 26 февраля украинские защитники отошли от села Ласточкино. Сейчас западнее Авдеевки идут тяжелые бои с противником.

В то же время Вооруженные силы Украины из-за роста интенсивности российских штурмов также провели тактическое отступление от сел Северное и Степное неподалеку от Авдеевки.

Воины Третьей штурмовой бригады говорят, что город и окрестные села находятся под постоянными штурмами и обстрелами, но, несмотря на это, бойцы тоже проводят контрнаступательные действия.