Росіяни зняли "передсмертне" відео корабля "Сергія Котова"

Російський корабель "Сергій Котов". Фото: скриншот

Російські окупанти зняли "передсмертне" відео патрульного корабля "Сергія Котова". Українські військові потопили його в ніч на 5 березня.

Відео поширилося у соцмережах у середу, 6 березня.

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Українські військові потопили вороже судно за допомогою морських дронів Magura V5. Російський "Сергій Котов" отримав пошкодження корму, правого та лівого бортів.

Що відомо про знищений корабель

Однією із загроз для мирних українських міст є ракетні обстріли, під час яких російський окупаційний контингент використовує крилаті ракети морського базування "Калібр". Ці ракети базуються на кораблях Чорноморського флоту країни-агресора. Зокрема, на корветах проєкту 22160, один із яких у ніч з 4 на 5 березня 2024 року завдяки українській Group 13 увійшов в історію нинішньої війни.

Цей проєкт, проєкт патрульних кораблів (також їх ще називають корветами) із керованим ракетним озброєнням, є один із найновіших в історії військово-морських сил Російської Федерації. Перший корабель серії, корвет "Василий Быков", був закладений у рік початку нинішньої російсько-української війни, 2014-го. На воду його спустили у серпі 2017 року, а частиною Чорноморського флоту РФ він став у груді 2018-го.

Усього росіяни встигли побудувати чотири такі патрульні кораблі, за наявною інформацією, будується іще два — один із них під назвою "Виктор Великий" нібито мають спустити на воду уже поточного року. Та поки що окупанти могли розраховувати лише на чотири корвети.

Нагадаємо, в ніч проти 5 березня російські ЗМІ скаржилися, що безпілотники атакували російські військові об'єкти і внаслідок цих ударів було затоплено корабель РФ "Сергій Котов".

Незадовго цю інформацію підтвердили в ГУР та заявили, що знищили судно за допомогою морських дронів Magura V5.

Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що внаслідок ударів у ворога є загиблі та поранені серед екіпажу корабля. На місце прибуло щонайменше десять карет швидкої допомоги