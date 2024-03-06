Россияне сняли "предсмертное" видео корабля "Сергей Котов"

Российский корабль "Сергей Котов". Фото: скришот

Российские оккупанты сняли "предсмертное" видео патрульного корабля "Сергей Котов". Украинские военные потопили его в ночь на 5 марта.

Видео распространилось в соцсетях в среду, 6 марта.

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Украинские военные потопили вражеское судно с помощью морских дронов Magura V5. Российский "Сергей Котов" получил повреждение корма, правого и левого бортов.

Что известно об уничтоженном корабле

Одной из угроз для мирных украинских городов есть ракетные обстрелы, во время которых российский оккупационный контингент использует крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Эти ракеты базируются на кораблях Черноморского флота страны-агрессора. В частности, на корветах проекта 22160, один из которых в ночь с 4 на 5 марта 2024 благодаря украинской Group 13 вошел в историю нынешней войны.

Этот проект, проект патрульных кораблей (также их еще называют корветами) с управляемым ракетным вооружением, является одним из новейших в истории военно-морских сил Российской Федерации. Первый корабль серии, корвет "Василий Быков", был заложен в год начала нынешней российско-украинской войны, в 2014 году. На воду его спустили в августе 2017 года, а частью Черноморского флота РФ он стал в декабре 2018 года.

Всего россияне успели построить четыре таких патрульных корабля, по имеющейся информации, строится еще два — один из них под названием "Виктор Великий" якобы должны спустить на воду уже в текущем году. Но пока оккупанты могли рассчитывать всего на четыре корвета.

Напомним, в ночь на 5 марта российские СМИ жаловались, что беспилотники атаковали российские военные объекты и в результате этих ударов был затоплен корабль РФ "Сергей Котов".

Незадолго эту информацию подтвердили в ГУР и заявили, что уничтожили судно с помощью морских дронов Magura V5.

Представитель разведки Андрей Юсов отметил, что в результате ударов у врага есть погибшие и раненые среди экипажа корабля. На место прибыло по меньшей мере десять карет скорой помощи