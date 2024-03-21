Сырский провел разговор с главнокомандующим армии Франции — что обсуждали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото иллюстративное: Сухопутные войска ВСУ / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел разговор со своим коллегой, главнокомандующим армией Франции Тьерри Бюркаром. Они обсудили ситуацию на поле боя и вопросы сотрудничества генштабов обеих стран.

Об этом он сообщил в своем блоге в Telegram.

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"Проинформировал о ситуации на поле боя. В частности, о том, что на данный момент Силам обороны Украины удалось стабилизировать обстановку на Востоке Украины", — пишет Сырский.

В разговоре он поблагодарил главу французских войск и правительство Франции за поддержку Украины.

"Поблагодарил Правительство Французской Республики и французский народ за постоянную и последовательную поддержку Украины. Отдельно выразил благодарность за оказанную помощь по подготовке украинских военнослужащих на территории Франции", — информирует главнокомандующий ВСУ.

Источник: Telegram

Напомним, недавно Александр Сырский объявил о начале проведения ротаций в бригадах, которые держат оборону на Запорожском направлении.

Также недавно он провел телефонные переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Граммом, обсудив ситуацию на фронте и военные нужды Украины.

В то же время главнокомандующий ВСУ и министр обороны Украины Рустем Умеров провели телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином, обсудив ход боевых действий.