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Сирський провів розмову з головнокомандувачем армії Франції — що обговорювали

21 березня 2024 18:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Сирський провів розмову з головнокомандувачем армії Франції — що обговорювали
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото ілюстративне: Сухопутні війська ЗСУ/ Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський провів розмову зі своїм колегою, головнокомандувачем армії Франції Тьєррі Бюркаром. Вони обговорили ситуацію на полі бою та питання співпраці генштабів обох країн.

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram.

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Сирський провів розмову з головнокомандувачем армії Франції

"Проінформував про ситуацію на полі бою. Зокрема, про те, що на даний момент Силам оборони України  вдалося стабілізувати обстановку на Сході України", — пише Сирський.

В розмові він подякував очільнику французьких військ та уряду Франції за підтримку України.

"Подякував  Уряду Французької Республіки та французькому народові за постійну та послідовну підтримку України. Окремо висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції", — інформує головнокомандувач ЗСУ.

Сирський провів розмову з головнокомандувачем армії Франції — що обговорювали
Джерело: Telegram

Нагадаємо, не так давно Олександр Сирський оголосив про початок проведення ротацій в бригадах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку. 

Також не так давно він провів телефонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Грамом, обговоривши ситуацію на фронті та військові потреби України.

Водночас головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони України Рустем Умєров провели телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, обговоривши перебіг бойових дій. 

Франція
Україна
війна в Україні
Олександр Сирський
фронт

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