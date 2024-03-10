В Украине объявлена воздушная тревога 10 марта

Российские ракеты в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos

Воздушная тревога объявлена в Украине в воскресенье, 10 марта. Для ряда восточных, северных и центральных регионов существует угроза ракетных обстрелов.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Российские войска продолжают атаковать Украину. В настоящее время области находятся в опасности из-за пуска Россией воздушного вооружения.

"Внимание! Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Харьковская, Сумская области — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.

Скриншот поста ВС ВСУ

Воздушная тревога сейчас раздается в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.

Карта воздушных тревог в Украине 10 марта

Напомним, в ночь на 10 марта Россия также атаковала Украину своими ударными беспилотниками типа "Shahed" и ракетами С-300. ПВО уничтожила 35 дронов.

Ночью взрывы раздавались в Хмельницкой, Донецкой и Киевской областях во время длительной воздушной тревоги. Регионы находились под атакой ударных беспилотников.