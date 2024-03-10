В Україні оголошено повітряну тривогу 10 березня

Російська ракети в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos

Повітряна тривога оголошена в Україні в неділю, 10 березня. Для низки східних, північних та центральних регіонів існує загроза ракетного обстрілу.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Російські війська продовжують атакувати Україну. Наразі області перебувають в небезпеці через пуск Росією повітряного озброєння.

"Увага! Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Харківська, Сумська області — ракетна небезпека!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Повітряна тривога зараз лунає у Сумській. Полтавській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Мапа повітряних тривог в Україні 10 березня

Нагадаємо, в ніч проти 10 березня Росія також атакувала Україну своїми ударними безпілотниками типу "Shahed" та ракетами С-300. ППО знищила 35 дронів.

Вночі вибухи лунали у Хмельницькій, Донецькій та Київській областях під час довготривалої повітряної тривоги. Регіони перебували під атакою ударних безпілотників.