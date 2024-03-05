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Уничтожение корабля РФ "Сергей Котов" — в ГУР назвали потери оккупантов

5 марта 2024 15:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Уничтожение корабля РФ "Сергей Котов" — в ГУР назвали потери оккупантов
Корабль РФ "Сергей Котов". Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в результате уничтожения российского корабля "Сергей Котов", оккупанты понесли потери в личном составе. В то же время, время, врагу, вероятней всего, удалось эвакуировать часть экипажа.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР во вторник, 5 марта.

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ГУР сообщило, что вследствие атаки на патрульный корабль "Сергей Котов", которая привела к уничтожению судна, потери экипажа следующие:

  • безповроротных — 7;
  • санитарных — 6.

Предварительно, врагу удалось эвакуировать 52 члена экипажа.

ГУР
Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 5 марта российские СМИ жаловались, что беспилотники атаковали российские военные объекты и в результате этих ударов был затоплен корабль РФ "Сергей Котов".

Незадолго эту информацию подтвердили в ГУР и заявили, что уничтожили судно с помощью морских дронов "Magura V5". В результате "Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов.

Представитель разведки Андрей Юсов отметил, что в результате ударов у врага есть погибшие и ранены среди экипажа корабля. На место прибыло по меньшей мере десять карет скорой помощи

корабль
дроны
война в Украине
ГУР
Россия
потери оккупантов

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