Уничтожение корабля РФ "Сергей Котов" — в ГУР назвали потери оккупантов

Корабль РФ "Сергей Котов". Фото: росСМИ

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в результате уничтожения российского корабля "Сергей Котов", оккупанты понесли потери в личном составе. В то же время, время, врагу, вероятней всего, удалось эвакуировать часть экипажа.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР во вторник, 5 марта.

Читайте также:

Потери оккупантов после уничтожения корабля "Сергей Котов"

ГУР сообщило, что вследствие атаки на патрульный корабль "Сергей Котов", которая привела к уничтожению судна, потери экипажа следующие:

безповроротных — 7;

санитарных — 6.

Предварительно, врагу удалось эвакуировать 52 члена экипажа.

Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 5 марта российские СМИ жаловались, что беспилотники атаковали российские военные объекты и в результате этих ударов был затоплен корабль РФ "Сергей Котов".

Незадолго эту информацию подтвердили в ГУР и заявили, что уничтожили судно с помощью морских дронов "Magura V5". В результате "Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов.

Представитель разведки Андрей Юсов отметил, что в результате ударов у врага есть погибшие и ранены среди экипажа корабля. На место прибыло по меньшей мере десять карет скорой помощи