Знищення корабля РФ "Сергій Котов" — у ГУР назвали втрати окупантів

Корабель РФ "Сергій Котов". Фото: росЗМІ

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що внаслідок знищення російського корабля "Сергій Котов" окупанти зазнали втрат в особовому складі. Водночас ворогові, найімовірніше, вдалося евакуювати частину екіпажу.

Про це повідомила пресслужба ГУР у вівторок, 5 березня.

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ГУР повідомило, що внаслідок атаки на патрульний корабель "Сергій Котів", що призвела до знищення судна, втрати екіпажу:

безповоротних — 7;

санітарних — 6.

Попередньо ворогові вдалося евакуювати 52 члени екіпажу.

Повідомлення ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч проти 5 березня російські ЗМІ скаржилися, що безпілотники атакували російські військові об'єкти і внаслідок цих ударів було затоплено корабель РФ "Сергій Котов".

Незадовго цю інформацію підтвердили в ГУР та заявили, що знищили судно за допомогою морських дронів Magura V5. В результаті "Котов" отримав пошкодження корму, правого та лівого бортів.

Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що внаслідок ударів у ворога є загиблі та поранені серед екіпажу корабля. На місце прибуло щонайменше десять карет швидкої допомоги