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Знищення корабля РФ "Сергій Котов" — у ГУР назвали втрати окупантів

5 березня 2024 15:29
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Знищення корабля РФ "Сергій Котов" — у ГУР назвали втрати окупантів
Корабель РФ "Сергій Котов". Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що внаслідок знищення російського корабля "Сергій Котов" окупанти зазнали втрат в особовому складі. Водночас  ворогові, найімовірніше, вдалося евакуювати частину екіпажу.

Про це повідомила пресслужба ГУР у вівторок, 5 березня.

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ГУР повідомило, що внаслідок атаки на патрульний корабель "Сергій Котів", що призвела до знищення судна, втрати екіпажу:

  • безповоротних — 7;
  • санітарних — 6.

Попередньо ворогові вдалося евакуювати 52 члени екіпажу.

ГУР
Повідомлення ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч проти 5 березня російські ЗМІ скаржилися, що безпілотники атакували російські військові об'єкти і внаслідок цих ударів було затоплено корабель РФ "Сергій Котов".

Незадовго цю інформацію підтвердили в ГУР та заявили, що знищили судно за допомогою морських дронів Magura V5. В результаті "Котов" отримав пошкодження корму, правого та лівого бортів.

Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що внаслідок ударів у ворога є загиблі та поранені серед екіпажу корабля. На місце прибуло щонайменше десять карет швидкої допомоги

корабель
дрони
війна в Україні
ГУР
Росія
втрати окупантів

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