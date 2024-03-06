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Уничтожение корабля "Сергей Котов" — в ГУР назвали количество жертв среди оккупантов

6 марта 2024 11:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Уничтожение корабля "Сергей Котов" — в ГУР назвали количество жертв среди оккупантов
Российский корабль "Сергей Котов". Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время уничтожения российского корабля "Сергей Котов" ранены по меньшей мере 27 оккупантов. Еще семь моряков погибли. 

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в среду, 6 марта.

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Потери оккупантов в результате уничтожения корабля "Сергия Котова"

В ГУР рассказали, что по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести.

"Необратимые потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным, — семь моряков", — сообщили в разведке.

В то же время, дополнительные данные еще уточняются.

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Скриншот сообщения ГУР

Уничтожение корабля "Сергей Котов" - что нужно знать

Напомним, в ночь на 5 марта российские СМИ жаловались, что беспилотники атаковали российские военные объекты и в результате этих ударов был затоплен корабль РФ "Сергей Котов".

Незадолго эту информацию подтвердили в ГУР и заявили, что уничтожили судно с помощью морских дронов "Magura V5". В результате "Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов.

Также наша разведка перехватила разговор оккупантов, где они рассказали детали уничтожения "Котова".

В то же время говорят, что во время атаки на российский корабль Силы обороны уничтожили еще и находившийся на палубе судна вертолет РФ Ка-29.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, что поврежденное судно ремонту не подлежит.

А спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Украина обезвредила два из четырех патрульных кораблей РФ и такие потери негативно влияют на оккупантов, их моральное состояние и выполнение боевых задач

Крым
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война в Украине
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