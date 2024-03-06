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Знищення корабля "Сергій Котов" — у ГУР назвали кількість жертв серед окупантів

6 березня 2024 11:46
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Знищення корабля "Сергій Котов" — у ГУР назвали кількість жертв серед окупантів
Російський корабель "Сергій Котов". Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Під час знищення російського корабля "Сергій Котов" поранено щонайменше 27 окупантів. Ще сім моряків загинули. 

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України у середу, 6 березня.

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Втрати окупантів внаслідок знищення корабля "Сергія Котова" 

У ГУР розповіли, що щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "Сергій Котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

"Безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними ― сім моряків", — повідомили у розвідці.

Водночас додаткові дані ще уточнюються. 

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Скриншот допису ГУР

Знищення корабля "Сергій Котов" — що потрібно знати

Нагадаємо, у ніч проти 5 березня російські ЗМІ бідкались, що безпілотники атакували російські воєнні об'єкти і внаслідок цих ударів був затоплений корабель РФ "Сергій Котов".

Незадовго цю інформацію підтвердили в ГУР і заявили, що знищили судно за допомогою морських дронів "Magura V5". В результаті "Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Також наша розвідка перехопила розмову окупантів, де вони розповіли деталі знищення "Котова". 

Водночас подейкують, що під час атаки на російський корабель Сили оборони знищили ще й вертоліт РФ Ка-29, який перебував на палубі судна.

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, що пошкоджене судно ремонту не підлягає.

А речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Україна знешкодила два з чотирьох патрульних кораблів РФ і такі втрати  негативно впливають на окупантів, їхній моральний стан та виконання бойових завдань

Крим
корабель
окупанти
дрони
війна в Україні
ГУР
поранення

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