Освобождение Красногоровки — в 3 ОШБр показали мощные кадры начала боев

Боец 3 ОШБр ведет огонь из укрытия. Фото: скриншот

Военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады показали кадры освобождения города Красногоровка Покровского района Донецкой области. На видео даже попал перехваченный разговор российских солдат.

Эффектное видео начала освобождения города бойцы показали в Telegram в четверг, 29 февраля.

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Как 3 ОШБр освобождала Красногоровку

"Проходя минные заграждения, подразделения бригады зашли в город на броне и начали продвижение по улицам. Враг не собирался отходить и цеплялся за каждый дом. Россиян из них выбивали силой, патронами и гранатами", — гордятся своей работой армейцы.

В увольнении принимали участие, как заявили военные, бойцы 3-й роты 1-го штурмового батальона и 2-й роты 2-го штурмового батальона бригады. Во время боев за город армия России потеряла более 100 человек личного состава убитыми.

Ситуация в Донецкой области — последние новости

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил в Донецкой области военные части, защищающие Авдеевское и Кураховское направления, заявив, что российская армия получила преимущество в личном составе и технике.

В то же время, в британской МИ6 заявили, что с момента вывода украинских войск из Авдеевки, россиянам удалось захватить город и даже продвинуться дальше на шесть километров.

А в сеть попал момент российского авиаудара по тепловой электростанции в Курахово с использованием управляемых авиабомб КАБ-250.