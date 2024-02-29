Звільнення Красногорівки — в 3 ОШБр показали потужні кадри початку боїв

Боєць З ОШБр веде вогонь з укриття. Фото: скриншот

Військовослужбовці 3 окремої штурмової бригади показали кадри звільнення міста Красногорівка Покровського району Донеччини. На відео навіть потрапила перехоплена розмова російських солдатів.

Ефектне відео початку звільнення міста бійці показали в Telegram у четвер, 29 лютого.

Читайте також:

Увага! На відео присутня нецензурна лексика 18+

Як 3 ОШБр звільняла Красногорівку

"Минаючи мінні загородження, підрозділи бригади зайшли до міста на броні та розпочали просування вулицями. Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок. Росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами", — пишаються своєю роботою армійці.

У звільненні приймали участь, як заявили військові, бійці 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та 2-ї роти 2-го штурмового батальйону бригади. Під час боїв за місто армія Росії втратила понад 100 чоловіків особового складу вбитими.

Ситуація на Донеччині — останні новини

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав на Донеччині військові частини, які боронять Авдіївський та Курахівський напрямки, заявивши, що російська армія отримала перевагу в особовому складі та техніці.

Водночас у британській МІ6 заявили, що з моменту виведення українських військ з Авдіївки, росіянам вдалося захопити місто та навіть просунутися далі на шість кілометрів.

А в мережу потрапив момент російського авіаудару по тепловій електростанції у Кураховому з використанням керованих авіабомб КАБ-250.