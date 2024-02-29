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Звільнення Красногорівки — в 3 ОШБр показали потужні кадри початку боїв

29 лютого 2024 17:41
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Ілля Рябінін
редактор
Звільнення Красногорівки — в 3 ОШБр показали потужні кадри початку боїв
Боєць З ОШБр веде вогонь з укриття. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Військовослужбовці 3 окремої штурмової бригади показали кадри звільнення міста Красногорівка Покровського району Донеччини. На відео навіть потрапила перехоплена розмова російських солдатів.

Ефектне відео початку звільнення міста бійці показали в Telegram у четвер, 29 лютого.

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Як 3 ОШБр звільняла Красногорівку

"Минаючи мінні загородження, підрозділи бригади зайшли до міста на броні та розпочали просування вулицями. Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок. Росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами", — пишаються своєю роботою армійці. 

У звільненні приймали участь, як заявили військові, бійці 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та  2-ї роти 2-го штурмового батальйону бригади. Під час боїв за місто армія Росії втратила понад 100 чоловіків особового складу вбитими. 

Ситуація на Донеччині — останні новини

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав на Донеччині військові частини, які боронять Авдіївський та Курахівський напрямки, заявивши, що російська армія отримала перевагу в особовому складі та техніці. 

Водночас у британській МІ6 заявили, що з моменту виведення українських військ з Авдіївки, росіянам вдалося захопити місто та навіть просунутися далі на шість кілометрів.

А в мережу потрапив момент російського авіаудару по тепловій електростанції у Кураховому з використанням керованих авіабомб КАБ-250. 

російські війська
ЗСУ
Донецька область
контрнаступ ЗСУ
війна в Україні

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