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Боєць легіону "Свобода Росії" пояснив, чим нинішня операція відрізняються від минулорічної

12 березня 2024 13:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Боєць легіону "Свобода Росії" пояснив, чим нинішня операція відрізняються від минулорічної
Бійці легіону "Свобода Росії". Фото: t.me/legionoffreedom
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський пояснив, чим нинішня спецоперація на території Російської Федерації відрізняються від минулорічної. За його словами, змінилася військово-політична ситуація.

Про це Олексій Барановський сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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"І ми і РДК, і Сибірський Легіон значно виросли і кількісно і якісно. Та й загалом дещо змінилася військово-політична ситуація. Ми не могли залишити без своєї уваги оці так звані "вибори". Ми хочемо показати опозиційно налаштованим громадянам Росії, що вони не одні і не на одиниці із диктатурою Путіна і його "мєнтами", ФСБшниками і Росгвардією", — розповів Барановський.

Він наголосив, що добровольці хочуть показати, що є сили, які готові боротися. Барановський закликає всіх доєднатися до боротьби. За його словами, кожен антипутінський активіст, який живе в Росії, може співпрацювати з добровольцями та надавати інформацію. 

"Особливо із прикордонних областей Курської, Брянської, Бєлгородської. Нам цікаві місця розташування військових обʼєктів, тимчасових казарм військ РФ, сховища військової техніки, переміщення ешелонів по залізничній дорозі. Нам необхідна вся ця інформація, виходьте на звʼязок із легіоном "Свобода Росії" через наш Telegram-канал і чат-бот. Там є всі інструкції", — додав Барановський.

Нагадаємо, 12 березня Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон зайшли у Бєлгородську область. В регіоні було чутно вибухи.

Бійці показали, як зайшли на територію Росії. Вони заявили, що несуть на свою землю свободу і справедливість. 

Військові російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" звернулись до громадян РФ та заявили, що починають свій визвольний рух. За словами добровольців, вони підуть на вибори президента, які, як відомо, відбудуться з 15 по 17 березня. 

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував бойові дії на території Росії. За його словами, це імовірна спецоперація російських добровольчих батальйонів.

Тим часом у перехоплених розмовах місцеві у паніці скаржаться на складну ситуацію в регіоні. Кажуть, що усю ніч була ракетна небезпека, а від ранку "стоїть" громадський транспорт та навіть таксі. 

Також бійці легіону "Свобода Росії" знищили бронетранспортер російських військових. Військова техніка противника була в селищі Тьоткіно Курської області РФ.

Барановський розповів, де наразі триває спецоперація на території країни-агресора. За його словами, йдеться про Бєлгородську та Курські області.

За його словами, добровольці без перешкод перетнули кордон у Бєлгородську область, щоб провести спецоперацію. Деякі з них навіть взяли паспорти, щоб показати прикордонникам, однак вони одразу втекли зі своїх постів.

росія
війна
росіяни
спецоперація
Легіон "Свобода Росії"

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