Боец легиона "Свобода России" объяснил, чем нынешняя операция отличается от прошлогодней

Бойцы легиона "Свобода России". Фото: t.me/legionoffreedom

Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский объяснил, чем нынешняя спецоперация на территории Российской Федерации отличается от прошлогодней. По его словам, поменялась военно-политическая ситуация.

Об этом Алексей Барановский сказал в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Спецоперация российских добровольцев

"И мы и РДК, и Сибирский Легион значительно выросли и количественно и качественно. И вообще несколько изменилась военно-политическая ситуация. Мы не могли оставить без своего внимания эти так называемые "выборы". Мы хотим показать оппозиционно настроенным гражданам России, что они не одни и не на единицы с диктатурой Путина и его "ментами", ФСБшниками и Росгвардией", — рассказал Барановский.

Он отметил, что добровольцы хотят показать, что есть силы, которые готовы бороться. Барановский призывает всех присоединиться к борьбе. По его словам, каждый антипутинский активист, который живет в России, может сотрудничать с добровольцами и предоставлять информацию.

"Особенно из приграничных областей Курской, Брянской, Белгородской. Нам интересны места расположения военных объектов, временных казарм войск РФ, хранилища военной техники, перемещение эшелонов по железной дороге. Нам необходима вся эта информация, выходите на связь с легионом "Свобода России" через наш Telegram-канал и чат-бот. Там есть все инструкции", — добавил Барановский.

Напомним, 12 марта Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон вошли в Белгородскую область. В регионе были слышны взрывы.

Бойцы показали, как зашли на территорию России. Они заявили, что несут на своей земле свободу и справедливость.

Военные российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" обратились к гражданам РФ и заявили, что начинают свое освободительное движение. По словам добровольцев, они пойдут на выборы президента, которые, как известно, пройдут с 15 по 17 марта.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал боевые действия на территории России. По его словам, это вероятная спецоперация российских добровольческих батальонов.

Между тем, в перехваченных разговорах местные в панике жалуются на сложную ситуацию в регионе. Говорят, всю ночь была ракетная опасность, а с утра "стоит" общественный транспорт и даже такси.

Также бойцы легиона "Свобода России" уничтожили бронетранспортера российских военных. Военная техника противника была в поселке Теткино Курской области РФ

Барановский рассказал, где сейчас идет спецоперация на территории страны-агрессора. По его словам, речь идет о Белгородской и Курской областях.

По его словам, добровольцы беспрепятственно пересекли границу в Белгородскую область, чтобы провести спецоперацию. Некоторые даже взяли паспорта, чтобы показать пограничникам, однако они сразу сбежали со своих постов.